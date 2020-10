EN DIRECT - Attentat de Conflans : "Le mal a été nommé : c'est l'islamisme politique"

CHRISTIAN JACOB





"C'est trop facile de dire 'taisez vous, on est dans le recueillement'," a estimé ce mercredi le président des Républicains niant toute forme d'opportunisme, estimant qu'"il faut réagir" et "qu'Assemblée, on est là pour ça".





"Nous sommes un groupe de droite qui depuis 2015 a déposé 37 propositions de loi sous les gouvernements Hollande ou sous ce gouvernement", a-t-il rappelé également, jugeant que "ça ne se voit pas (que le gouvernement actuel agit)". Et d'insister : "depuis trois ans, qu'est-ce qui a été fait ? Et on ne peut pas dire qu'on n'ait pas alerté."