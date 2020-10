EN DIRECT - Lutte contre l'islamisme : 3000 contenus supprimés, 1000 sites déréférencés

CASTEX





Au congrès des présidents des régions à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, Jean Castex a assuré qu'après les "perquisitions diligentées" ce lundi matin "ciblant des individus radicalisés", "d'autres actions et mesures vont suivre contre la haine en ligne et sur les associations ennemies de la République, sur le renseignement et la surveillance de ces réseaux et individus qui s'en prennent aux fondements de nos valeurs et du pacte républicain".





"Le président de la République avait annoncé aux Mureaux un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Ce texte nous permettra de renforcer notre arsenal face à des visées et des actions que nous n’accepterons jamais", a-t-il détaillé.