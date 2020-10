EN DIRECT - Attaque à la basilique de Nice : "C'est la France qui est attaquée", dénonce Macron

RÉACTION DU PREMIER MINISTRE ITALIEN





Le "vil attentat" à Nice "n'affaiblira pas notre front commun en défense des valeurs de la paix et de la liberté", a déclaré Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. "Nos convictions sont plus fortes que le fanatisme, la haine et la terreur. Nous sommes proches des familles des victimes et de nos frères français. Nous sommes unis."