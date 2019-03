EN DIRECT - Attaque de Condé-sur-Sarthe : Michaël Chiolo pourrait être auditionné ce jeudi

Vers 9h45, Michael Chiolo et sa compagne Hanane Aboulhana, 34 ans, se trouvent dans l'unité de vie familiale. La jeune femme simule un malaise pour faire venir les gardiens. Selon les premiers éléments, c'est elle qui a fait entrer les deux couteaux en céramique dans l'établissement. Dès leur entrée dans l'UVF, les deux gardiens sont attaqués. Âgés d'une trentaine d'années, ils sont grièvement blessés au visage et au thorax. D'après Philippe Devique (UFAP-Unsa), l'un des surveillants, blessé au thorax, "est sorti du bloc opératoire et est maintenant en convalescence, sous le choc à la fois de l'opération et de l'agression sauvage". Le deuxième "est assez gravement blessé au visage et psychologiquement très perturbé". Selon nos informations, le premier a dû être opéré de nouveau ce mercredi tandis que le second se remet lentement. Leurs jours ne sont pas en danger.





Après l'attaque, Michaël Chiolo s'est retranché - toujours avec Hanane Aboulhana, cette dernière indiquant même qu'elle porte une ceinture d'explosifs. Celle-ci s'avèrera finalement factice. Ce n'est qu'en fin de journée que le contact direct a pu être établi avec l'assaillant par le Raid, car il y avait "des opérations à conduire avant d’entrer directement en contact" avec l'assaillant, a précisé Nicole Belloubet. Un autre détenu était en effet présent dans l'UVF et a dû être exfiltré avant l'intervention du Raid.





À 18h45, plusieurs détonations ont été entendues dans la prison au moment de l'assaut du Raid. Deux hélicoptères de l'armée de terre étaient également posés à quelques dizaines de mètres de la prison, ainsi qu'un hélicoptère du Samu. Vers 19h40, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interpellation du détenu ainsi que sa compagne. La femme a succombé dans la soirée à ses blessures. Michaël Chiolo a été légèrement blessé dans l'assaut. Tous deux étaient munis d'armes blanches, selon une source proche de l'enquête. Le Raid suspectait la présence d'explosif après que les deux retranchés avaient évoqué la présence d'une ceinture piégée. Celle-ci s'avérera finalement factice. Selon nos informations, c'est la compagne du détenu qui portait cette ceinture factice.