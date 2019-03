EN DIRECT - Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe : 3 personnes en garde à vue, les surveillants se mobilisent

Le détenu, Mickaël C., a été condamné à 30 ans de prison en juillet 2014 pour avoir séquestré, torturé et tué, avec deux complices, un octogénaire, ancien cheminot rescapé des camps nazis, dans le but de le voler. Il a ensuite été condamné en novembre 2015 à un an de prison pour apologie d'actes terroristes après avoir mimé les attaques qui ont fait 129 morts vendredi à Paris et Saint-Denis en scandant "Bataclan !" dans la cour de la maison d'arrêt de Mulhouse.