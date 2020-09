EN DIRECT - Attaque à Paris : "L'auteur principal est en garde à vue"

TÉMOIGNAGE





"Nous n'avons encore de nouvelles des victimes, Ils sont l'un et l'autre dans deux hôpitaux différents dans Paris, témoigne Luc Hermann, journaliste à Premières Lignes, société de production touchée, sur LCI. "J'étais au deuxième étage, on a tous entendu des cris dans la rue et on s'est tous penchés au fenêtre (...) Tous les deux, un homme et une femme de notre équipe de production, étaient descendus pour prendre une pause cigarette dans la rue, ils discutaient dans l'encadrement de la porte de l'immeuble et ont été attaqués par le même assaillant armé d'un très gros couteau. L'homme a ensuite a pris la fuite."