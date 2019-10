EN DIRECT - Attaque à la préfecture de police de Paris : la femme du suspect placée en garde à vue

HEITZ





Le procureur de la République de Paris prend la parole : "Nos premières pensées vont aux victimes. Nous déplorons le décès de quatre personnes. Quatre personnes fonctionnaires de deux directions de la préfecture de police, la direction du renseignement et celle de la sécurité de proximité. Il s'agit de trois hommes et une femme, trois fonctionnaires de police et un agent administratif ont été tués. J'ai ouvert une enquête confiée à la Brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire, des chefs d'homicides volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique", explique le magistrat. Cette enquête doit permettre de mettre en lumière les motivations de l'auteur présumé des faits.