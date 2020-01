EN DIRECT - Attaque au couteau à Villejuif : l'assaillant souffrait de "troubles psychologiques" et avait été interné de février à mai 2019

INVITE DU BRUNCH : CHRISTIAN PROUTEAU, FONDATEUR DU GIGN





"Il y a au départ un trouble psychologique profond. En droit français, lorsqu'on a pas sa raison, on est pas tenu responsable de ses actes. (...) J'ai une vision en arrière. Il serait temps de se poser la question de ces gens vulnérables (...) qu'ils le soit du fait d'un trouble psychologique profond, ne sont pas identifiables, sont isolés, et l'exemplarité les amène à avoir ce type de comportement (...) Ces personnes, on ne sait pas où les caser. C'est une parodie d'acte terroriste (...) Il y a une problématique : que fait-on de ces gens ? Comment peut-on faire pour anticiper leurs actes", se demande Christian Prouteau, fondateur du GIGN.