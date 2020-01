EN DIRECT - Attaque au couteau à Villejuif : la mère de l'assaillant évoque un "mariage religieux refusé"

LES ÉLÉMENTS SUR LA POSSIBLE RADICALISATION





La famille de Nathan C. ont pu confirmé "une conversion à l'islam qui se passe entre mai et juillet 2017". Des objets ont également été trouvé dans un sac appartenant à l'assaillant : "un coran, comme tout bon musulman et non seulement les radicalisés, des ouvrages divers sur la religion musulmane, dont quelques uns que l'on peut qualifier de salafistes, ainsi qu'une lettre testamentaire".





Pour autant, les enquêteurs n'ont pas encore confirmé un cas de radicalisation. La procureure a notamment rappelé qu'il n'était "pas connu au niveau des fichiers spécialisés". Le parquet anti-terroriste n'est toujours pas saisi.