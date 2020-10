EN DIRECT - Assassinat de Samuel Paty : sept personnes déférées, dont deux mineurs

LETTRE DE LA PREMIERE DAME





Contrainte à l'isolement après avoir été déclarée cas contact, Brigitte Macron ne pourra pas être présente mercredi soir à l'hommage national organisé pour Samuel Paty dans la Cour de la Sorbonne. Elle a néanmoins tenu à saluer la mémoire du professeur en rédigeant une lettre, transmise au Parisien-Aujourd'hui en France et intitulée "Être prof".





L'ancienne professeure de français, qui a tenu des classes pendant trente ans à Strasbourg, Amiens puis Paris et qui donne toujours donne des cours de littérature à des adultes à Clichy-sous-Bois (Saint Saint-Denis), témoigne sa reconnaissance et son soutien envers les proches de Samuel Paty, et plus largement toute la communauté enseignante. "Etre prof, c'est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière parce que chaque leçon est importante […] c'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves […] c'est développer leur esprit critique pour les rendre libres. Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez", écrit-elle.