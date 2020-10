EN DIRECT - Assassinat de Samuel Paty : sept suspects, dont deux mineurs, mis en examen

RESEAUX SOCIAUX





Intervenant dans le débat, la présidente de l'Union des Etudiants Juifs de France Noémie Nadar affirme qu'il faut au moins cinq jours, en moyenne, pour qu'un tweet signalé soit supprimé des réseaux sociaux. "Nous avons lancé pendant le confinement un testing sur plus de 1000 tweets racistes, antisémites et homophobes avec d'autres associations et nous avons avons montré qu'entre 10 et 15% des tweets seulement étaient supprimés dans un délai de 3 à 5 jours. C'est-à-dire que plus de 80% des tweets n'étaient pas supprimés et donc continuaient à se propager sur les réseaux", indique-t-elle.





Depuis l'assassinat de Samuel Paty, nombreux sont ceux qui pointent la responsabilité des grandes plateformes.