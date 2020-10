EN DIRECT - Attentat de Conflans : le meurtrier a dit avoir "vengé le prophète" dans un message audio en russe

CONFÉRENCE DE PRESSE





Séfrioui, qui avait accompagné Brahim C. au collège, pour un entretien avec la principale du collège a "pris l'initiative de réaliser une vidéo, avec l'interview de la jeune fille et son père". La vidéo dure 10 minutes et a été diffusée sur son compte Youtube, le 11 octobre. Séfrioui désigne l'école ou "l'abject a encore eu lieu". Samuel Paty est désigné comme un "voyou-enseignant". Le massacre de Srebrenica est, selon lui, une évolution possible de la situation des musulmans. Il s'y présente comme un membre du bureau des conseils des imams de France.





L'enquête a démontré qu'Anzorov lisait un article faisant état d'un professeur ayant montré les caricatures dans un collège. Il s'est directement inspiré des vidéos de Brahim C., reprenant dans les notes de son téléphone, le nom du professeur, et le collège. Brahim C. reconnait avoir été contacté par Séfroui, le 5 octobre, après la publication d'un message. Un contact a été établi depuis le 25 septembre, entre les deux hommes. Puis 53 contacts, entre le 8 et le 16 octobre. Il réfutait toute idée de violence à l'encontre du professeur. Brahim C. et Anzorov ont, selon le procureur, échangé à plusieurs reprises, du 9 au 13 octobre.