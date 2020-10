EN DIRECT - Attentat de Nice : un homme soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant interpellé

LES 27 DE L'UE APPELLENT "AU DIALOGUE"





Les dirigeants des 27 États membres de l'UE condamnent "dans les termes les plus forts" l'attaque au couteau à Nice, affichant dans une déclaration commune leur "solidarité" avec la France et appelant "au dialogue entre les communautés et les religions".





"Nous condamnons dans les termes les plus forts ces attaques qui représentent (aussi) des attaques envers nos valeurs communes (...) Nous appelons les dirigeants du monde entier à œuvrer au dialogue et à l'entente entre les communautés et les religions plutôt qu'à la division."