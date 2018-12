CE QU'IL FAUT RETENIR





Cherif Chekatt a été abattu par la police

- L'auteur des coups de feu, Cherif Chekatt, 29 ans, fiché S et né à Strasbourg, a été neutralisé par la police, ce jeudi soir, dans le quartier du Neudorf, après 48h de traque. Alors qu'une brigade de police tentait de l'interpeller après l'avoir repéré, Cherif Chekatt a ouvert le feu sur trois fonctionnaires qui ont répliqué et l'ont abattu.





- Le parquet de Paris a indiqué que la dépouille de Cherif Chekatt a été formellement identifiée. Christophe Castaner, le ministère de l’Intérieur s’est dit " fier" des forces de l’ordre lors d’un bref point-presse.





La revendication

- Daesh revendique, ce jeudi soir, l'attentat de Strasbourg. Néanmoins, cette revendication d'appartenance de Cherif Chekatt à l'organisation terroriste devra encore être confirmée par l'enquête.





Le terroriste

- Cherif Chekatt est l'auteur présumé d'une fusillade qui a eu lieu mardi 11 décembre un peu avant 20h dans le centre historique de Strasbourg à proximité du marché de Noël. Il devait être interpellé le matin même dans une affaire de tentative d'homicide et extorsion. Il n'était pas à son domicile. Il avait fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne, pour des faits de droit commun.





Le bilan

- Un bilan, toujours provisoire a été dressé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce jeudi soir. Il fait état de "3 morts et plusieurs blessés. 3 sont sortis de l'hôpital et 3 sont entre la vie et la mort".





L'enquête

- La section anti-terroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'affaire dès mardi soir et a ouvert une enquête pour "assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Jeudi soir, les proches de Cherif Chekatt interpellés étaient toujours en garde à vue.





Soulagement unanime partout en France

- Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, des députés... tous saluent la fin de la traque de Cherif Chekatt et félicitent les forces de l'ordre. Dans le quartier du Neudorf, les policiers ont été chaleureusement applaudi par les riverains.





Les numéros utiles

- Une cellule d'information du public (CIP) est ouverte : 0 811 000 667.





- La cellule d'urgence médico-psychologique est joignable tous les jours, 24h/24, au numéro suivant : 01 44 49 24 30.





- Un centre d'accueil des familles (CAF) est ouvert de 9h à 19h à la Cité de la musique et de la danse, rue Dauphine à Strasbourg.