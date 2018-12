CE QU'IL FAUT RETENIR DE CETTE JOURNÉE









- Une fusillade a eu lieu mardi soir un peu avant 20h dans le centre historique de Strasbourg à proximité du marché de Noël.





- Un bilan provisoire dressé par Agnès Buzyn fait état, ce mercredi en fin de journée de 2 morts sur les seize personnes blessées. Une personne est en état de mort cérébrale et le pronostic vital est engagé pour deux autres blessés.





- La section anti-terroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'affaire dès mardi soir et a ouvert une enquête pour "assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Pour l'heure, les proches de Cherif Chekatt interpellés hier sont toujours en garde à vue.





>>> Que sait-on après la fusillade à Strasbourg ?





- L'auteur des coups de feu est Cherif Chekatt, un homme de 29 ans, fiché S et né à Strasbourg. Il devait être interpellé le matin même dans une affaire de tentative d'homicide et extorsion. À son domicile, une grenade a notamment été découverte. Il avait fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne, pour des faits de droit commun.





>>> Des éléments de réponse au sujet du profil de Cherif Chekatt





- Le suspect est activement recherché dans un autre quartier de la capitale alsacienne. Une chasse à l'homme est en cours. Le Raid est sur place. Plus de 500 policiers et gendarmes ont lancé une chasse à l'homme et sont à la recherche de l'assaillant, qui s'est enfui en taxi. Ce mercredi soir, l'homme était toujours introuvable. La traque continue.





>>> Comment s'organise la chasse à l'homme ?





- La police a émis un appel à témoins pour tenter de le retrouver. "Attention, individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même", a mis en garde la police nationale sur son compte Twitter, décrivant un individu de 1,80 m, "peau mate" et "corpulence normale" avec une "marque sur le front", et appelant toute personne en possession "d'informations permettant de le localiser" à composer le 197.





>>> Un appel à témoins pour retrouver Cherif Chekatt a été lancé





- Dans le cadre du plan Vigipirate, placé en Urgence Attentat, les contrôles aux frontières ont été renforcés. 1800 militaires viendront apporter leur concours à la sécurisation des lieux publics, notamment les marchés de Noël. Dans les faits, 500 militaires sont mobilisés dès aujourd'hui et 1300 le seront dans les jours à venir.





>>> Que signifie le plan Vigipirate en Urgence Attentat ?





- Une cellule d'information du public (CIP) est ouverte : 0 811 000 667.