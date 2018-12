CE QU'IL FAUT RETENIR





Cherif Chekatt a été abattu par la police

- L'auteur des coups de feu, Cherif Chekatt, 29 ans, fiché S et né à Strasbourg, a été neutralisé par la police, jeudi soir, dans le quartier du Neudorf, après 48h de traque. Alors qu'une brigade de police tentait de l'interpeller après l'avoir repéré, Cherif Chekatt a ouvert le feu sur trois fonctionnaires qui ont répliqué et l'ont abattu.





- Le parquet de Paris a indiqué que la dépouille de Cherif Chekatt a été formellement identifiée.





>> Le récit de la traque jusqu'à sa neutralisation





La revendication

- Daech a revendiqué jeudi soir l'attentat de Strasbourg. Néanmoins, cette appartenance de Cherif Chekatt à l'organisation terroriste devra encore être confirmée par l'enquête.





>> Quel crédit apporter à celle-ci ?





Le terroriste

- Cherif Chekatt est l'auteur présumé d'une fusillade qui a eu lieu mardi 11 décembre un peu avant 20h dans le centre historique de Strasbourg à proximité du marché de Noël. Il devait être interpellé le matin même dans une affaire de tentative d'homicide et extorsion. Il n'était pas à son domicile. Il avait fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne, pour des faits de droit commun.





>> Le parcours sanglant de Cherif Chekatt





Le bilan

- Le bilan s'est alourdi dimanche après le décès d'une cinquième victime. Onze autres personnes ont été blessées, certaines étant toujours dans un état grave.





L'enquête

- La section anti-terroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'affaire dès mardi soir et a ouvert une enquête pour "assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Six personnes qui avaient été placées en garde à vue après l'attentat, parmi lesquelles les parents de l'assaillant et deux de ses frères, ont été libérées au cours du week-end "en l'absence d'éléments incriminants". Un complice présumé de Cherif Chekatt a été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "acquisition, détention et cession d'armes de catégorie B par au moins deux personnes en relations avec une entreprise terroriste".