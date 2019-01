Bastia : un homme retranché après avoir tiré dans la rue sur des passants, un mort et six blessés

Un homme est actuellement retranché dans un appartement de Bastia après avoir ouvert le feu sur plusieurs passants. Vers 16h25, cet homme a tiré sur plusieurs personnes pour une raison encore inconnue. Il s'est ensuite retranché dans l'immeuble où il vit. Une opération de police est en cours. Les faits se sont produits dans le quartier de Montesoro.





Selon un dernier bilan, une personne a été tuée et six autres ont été blessées. On ne connait pas précisément la gravité des autres blessures. Parmi les autres blessés figure un policier qui ne serait pas gravement touché.





Des hommes de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) sont sur place. Ils devraient être rejoints par le RAID.





On ne connait pas les motivations du tireur. L'homme serait connu pour des problèmes de voisinage.