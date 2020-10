EN DIRECT - Assassinat de Samuel Paty : un prédicateur de Pantin placé en garde à vue

CONTEXTE





"S'agissant du contexte, les premières investigations ont permis d'établir que début octobre, la victime avait, lors d'un enseignement d'éducation morale et civique, dispensé à une classe de 4e, évoqué la liberté d'expression. Un débat avait ainsi été organisé autour des caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo et de l'opportunité de leurs publications. Dès le 7 octobre au soir, le père d'une des élèves publiait sur son compte Facebook un récit des faits faisant état de la diffusion d'une photo du prophète nu et un appel à la mobilisation contre l'enseignant au vu de son exclusion.





Le 8 octobre, en fin de matinée, le père de l'élève accompagné d'un second individu se présentait au collège et ont été reçus par la principale. Les deux hommes ont exigé de manière virulente le renvoi du professeur sous peine de mobilisations et manifestations. En soirée, le parent d'élève a publié une vidéo sur Facebook où il nommait le professeur et le nom du collège. Il incitait 'à dire stop'."