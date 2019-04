EN DIRECT - Incendie à Notre-Dame de Paris : "Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble", déclare Emmanuel Macron

ALLOCUTION DE MACRON





Entouré de la maire de Paris, du Premier ministre et de l'Archevêque de Paris, le chef de l'Etat déplore un "terrible drame", et salue le "courage et le professionnalisme" des 500 pompiers qui "se sont battus" et "se battent encore" contre les flammes.





Emmanuel Macron estime que "le pire a été évité, même si la bataille n'est pas totalement gagnée". Il termine son allocution en portant un "message d'espoir" pour "tous les Français", promettant de reconstruire la cathédrale "ensemble", en lançant "dès demain une souscription nationale".