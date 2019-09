EN DIRECT - Incendie à l'usine Lubrizol de Rouen : "pas de toxicité aiguë" des fumées, selon le préfet

MAIRIE





"On est dans une dimension de précaution", a réagi le maire de Rouen, Yvon Robert, interrogé sur l'antenne de franceinfo ce jeudi matin. "Il n'y a pas de danger détecté à l'heure présente. Il y a entre 150 et 200 pompiers sur le site, 50 engins venus de Rouen et des départements voisins. On attend des renforts, notamment de la région parisienne."