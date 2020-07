EN DIRECT - Cathédrale de Nantes : Jean Castex souhaite une "reconstruction la plus rapide possible"

Les images sont impressionnantes. Tout a commencé à l’intérieur, comme on peut le voir sur les images postées sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on découvre de grosses flammes rongeant Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes.

Ce sont les riverains, stupéfaits, qui ont prévenu les pompiers aux aurores. Parmi eux, Oscar, qui a assisté à ce départ de feu depuis son domicile, qui se trouve non loin de la cathédrale. C'est là qu'il a été réveillé dès 7h30 "par un bruit de cloches très étrange". "Je me suis dit qu'il y avait quelque-chose qui n'allait pas, car ce n'est pas du tout le bruit que fait la cathédrale d'habitude." Sur LCI, il témoigne de cette "grosse fumée noire" qui se dégage du monument, et des sirènes de pompiers qui retentissent dans la ville. Selon ses observations, l'incident n'est pas maîtrisé, au contraire : "De ce ce que je peux voir, il y a de plus en plus de fumée."

Preuve de l'ampleur de l'incident, les soldats du feu sont rapidement arrivés sur place. Un "important dispositif" a été mis en place, selon les mots des pompiers auprès de LCI, avec une soixantaine de pompiers en action, et deux lances pour les aider. Le périmètre autour du monument est bouclé. Pour l'instant, la cause n'est pas connue.

Le Premier ministre se rendra sur place cet après-midi, accompagné ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Culture, afin d'observer l'étendue des dégâts et de saluer le travail des soldats du feu.

Le "feu important" qui s'est déclaré ce samedi matin à l'intérieur de la cathédrale de Nantes, a été "circonscrit" vers 10h, fait savoir le chef des pompiers. Prévenus une minute après le début de l’incendie, qui a éclaté vers 7h43, les pompiers sont rapidement intervenus. En tout, ce sont plus d'une centaine de soldats du feu qui sont sur place afin d'éteindre les flammes rongeant le bâtiment de l'intérieur, accompagnés de 45 engins et aidés par deux lances en action.

Sur Twitter, la nouvelle ministre de la Culture partage sa "grande émotion" face aux images de "ce joyau de notre patrimoine", qui est "à nouveau menacé". "Je serai à Nantes dès cet après-midi. Le ministère de la Culture et ses services sont d’ores et déjà entièrement mobilisés."

Le procureur de la République de Nantes a fait "le constat de trois départs de feu". C'est pourquoi une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire pour incendie volontaire. Pierre Sennès précise qu'un expert incendie va se déplacer de Paris "le plus rapidement possible" afin d'apporter des "éléments déterminants". "Il est totalement prématuré pour tirer des conclusions définitive."

Sur LCI, le procureur de Nantes a précisé ses annonces. Il explique avoir fait le constat "objectif" dès ce matin de "trois départs de feu dans la cathédrale" qui sont "à des endroits assez espacés les uns des autres". Des observations, qui "c'est une question de bon sens", pour reprendre les mots de Pierre Sennès, l'amènent à ouvrir une enquête judiciaire pour "incendie volontaire", qui est confiée à la police judiciaire. "A partir de là, les investigations vont commencer", explique le procureur. Et de préciser le rôle de l'expert qui va venir de Paris afin de "regarder les foyers, les départs de feu, et vérifier les installations électriques". "Voilà où nous en sommes aujourd'hui : le temps des conclusions n'est pas encore arrivé"."

D'autres indices viennent-ils soutenir cette hypothèse? Pas encore, mais les enquêteurs "regardent actuellement autour de la cathédrale s'il y a eu des intrusions par effraction, c'est en cours de vérification", fait valoir le procureur. "On vérifie aussi s'il y a eu, à proximité de la cathédrale, des mouvements observés par des riverains (...) et la vidéo surveillance."

Pour l'archevêque de Paris, l'incendie d'une cathédrale "est une épreuve que nous aurions aimé ne pas vivre à nouveau". Sur Twitter, Mgr Michel Aupetit a tenu à remercier "de tout cœur les pompiers qui ont fait une nouvelle fois preuve de courage et prie pour eux ainsi que pour ceux, qui, à Nantes, catholiques ou non, sont touchés par ce nouveau drame".

Le grand orgue de la cathédrale de Nantes, qui dominait la nef depuis quatre siècles, semble avoir été détruit dans l'incendie. La plateforme sur laquelle il se situe, érigée en 1620 et à laquelle mène un escalier de 66 marches, est "très instable et menace de s'effondrer", selon les pompiers.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a fait part sur LCI de son "émotion" suite à l'incendie de la cathédrale de Nantes. "C’est une grande émotion, comme ministre de la Culture et habitante de la région des Pays-de-la-Loire. Nantes c’était ma cathédrale. J’ai annulé mon déplacement à Lille pour me rendre à Nantes, être en communion de pensée avec les Nantais, l’ensemble des Français", a-t-elle déclaré.

Pour le Premier ministre, il était "important" d'abréger son séjour à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, afin de se rendra à Nantes "car c'est un événement exceptionnel". "Je veux aller exprimer ma solidarité, avec la population nantaise et également féliciter les soldats du feu", a ajouté Jean Castex. "Et puis je veux comprendre ce qu'il s'est passé!"

Le Premier ministre salue le travail des pompiers et leur "grand professionnalisme". Il est accompagné de la maire de Nantes, Johanna Rolland ainsi que de la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur. Les pompiers font un point sur la situation et le travail effectué pour éteindre l’incendie.

Le Premier ministre Jean Castex, la maire de Nantes Johanna Rolland et les ministres de la Culture et de l'Intérieur remercient les pompiers présents sur place pour éteindre l'incendie de la cathédrale de Nantes.

Après sa visite à l'intérieur de la cathédrale pour évaluer les dégâts causés par l'incendie, le Premier ministre a déclaré vouloir une reconstruction du monument "le plus rapidement possible et dont l'Etat prendra sa part". Il rend "hommage au dévouement et au très grand professionnalisme des pompiers" présents pour éteindre l'incendie. Jean Castex a aussi tenu à témoigner de son soutien et de " la solidarité de la nation" envers les Nantais et la communauté catholique. Pour l'instant, le Premier ministre ne dispose d’aucun élément précis sur les circonstances de l'incendie.

Quelques minutes après, un épais nuage de fumée se dégageait du bâtiment avant que les pompiers arrivent rapidement sur place. Un "important dispositif", a été déployé, avec une soixantaine de pompiers, quinze engins mobilisés et deux lances en action. Le périmètre est bouclé. Pour l'instant, la cause n'est pas connue.

Oscar a assisté à ce départ de feu depuis son domicile, qui se trouve non loin de la cathédrale. C'est là qu'il a été réveillé dès 7h30 "par un bruit de cloches très étrange". "Je me suis dit qu'il y avait quelque-chose qui n'allait pas, car ce n'est pas du tout le bruit que fait la cathédrale d'habitude." Sur LCI, il témoigne de cette "grosse fumée noire" qui se dégage du monument, et des sirènes de pompiers qui retentissent dans la ville. Selon ses observations, l'incident n'est pas maîtrisé, au contraire : "De ce ce que je peux voir, il y a de plus en plus de fumée."

Un feu "important" qui replonge les Nantais dans l'histoire de leur ville. Le 18 janvier 1972, le toit de cette cathédrale gothique avait été ravagé. L'édificie n'avait pu être rendu au culte qu'après 13 ans de travaux. Un triste événement qui frappe encore une fois la Cité des Ducs, et qui rappelle évidemment aussi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était il y a plus d'un an, le 15 avril 2019.