Un immeuble de huit étages a pris feu dans la nuit du 4 au 5 février vers 1h du matin, non loin de la porte d'Auteuil, à Paris. Au moins sept personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées, dont six pompiers. Une trentaine de véhicules de pompiers sont toujours sur place et tout le quartier est bouclé.





Contactés par LCI.fr, les pompiers de Paris expliquent qu'il s'agit "d'un feu de grande ampleur". "Le bilan pourrait encore s'alourdir, car le feu est toujours en cours dans les 7e et 8e étages" de cet immeuble, selon la même source.