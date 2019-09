EN DIRECT - Incendie de l'usine Lubrizol : le nuage toxique a survolé les Hauts-de-France et la Belgique

UNE CELLULE POST-ACCIDENT TECHNOLOGIQUE MISE EN PLACE





La préfecture de Seine-Maritime vient de diffuser quatre communiqués, portant respectivement sur "les prélèvements et analyses effectués", sur "les recommandations sanitaires", "les mesures d'urgences imposées à l'entreprise Lubrizol", et enfin sur les "mesures conservatoires sur les productions agricoles". Quatre communiqués qui viennent préciser les informations données plus tôt dans la journée par le préfet (voir le fil ci-dessous).





À noter qu'"afin de permettre d’assurer le suivi, l’évaluation et la gestion des impacts sanitaires et environnementaux de cet incendie", la préfecture indique qu'elle a décidé de mettre en place "une cellule post-accident technologique" pour prendre le relais de la cellule de crise actuellement activée. "Les missions qui lui sont confiées portent sur l’évaluation de la situation, l’organisation des campagnes de prélèvements dans les différents milieux environnementaux (air, eau, sols) et le suivi sanitaire de l’événement en lien avec Santé Publique France", ajoute la préfecture.