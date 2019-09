EN DIRECT - Incendie de l'usine Lubrizol : la direction "embarrassée" et "extrêmement étonnée" par la situation

RUPTURE DE STOCK





Le quotidien local Paris Normandie rapporte que les habitants de Rouen et de des communes avoisinantes se sont équipés eux-mêmes de masques chirurgicaux, au point que les pharmacies ont été dévalisées. "Dans le centre-ville de Rouen, la pharmacie de la place de la cathédrale a vendu, entre 9h et 12h, quelque 200 masques", écrit le quotidien régional. Les grossistes ont rapidement annoncé une rupture de stock pour la région, si bien que la pharmacie vend désormais les masques à l'unité et non plus par boite.