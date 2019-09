EN DIRECT - Incendie de l'usine Lubrizol : quelle est la zone touchée par le nuage de pollution ?

INCENDIE - Après le gigantesque incendie de l'usine Lubrizol, survenu jeudi 26 septembre à Rouen, c'est désormais le temps des questions. Faut-il craindre une pollution massive ? quelles seront les conséquences sur la santé de la population à court et long terme ? Voici les dernières informations sur cette enquête qui ne fait que commencer.

- nettoyer les locaux, fenêtres, mobiliers et jeux extérieurs et les abords (préau, cours...) uniquement à l'eau

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol, entraînant un panache de fumées sur l'agglomération rouennaise, les écoles, collèges, lycées et crèches restent fermés à Rouen et au moins 11 autres communes voisines. Plusieurs autres municipalités, à l'instar de celle de Petit-Quevilly, ont annoncé que les établissements scolaires n'ouvriront pas ce vendredi.

À Rouen, le trafic des bus et métros du réseau Astuce est de retour à la normale ce vendredi matin. Il avait été interrompu jeudi, contre l'avis du préfet Durand, après l'incendie de l'usine Lubrizol. Une grève perlée, à l'appel des syndicats, a toutefois lieu entre 8h et 8h55.

Concernant l'inquiétude des habitants de l'agglomération rouennaise, suite à la retombées de suie, "il ne faut pas paniquer", a garanti la voix officielle de l'État dans la région. "On peut ressentir des odeurs déplaisantes qui peuvent durer plusieurs jours mais ce ne sont que des odeurs. (...) Nous connaissons les produits qui ont brûlé et nous avons procédé à un certain nombre de mesures : 78 mesures sur 26 points. Elles font apparaître des fumées avec des substances carbonées classiques : des composants d’huile, d'hydrocarbures d'où cette fumée noire et cette suie grasse, mais je le rappelle sans toxicité aiguë."

Lors de son point presse, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, rappelle le protocole mis en place avec 78 mesures réalisées en 26 points identifiés. Ce dispositif a été complété avec "42 nouvelles mesures réalisées par les sapeurs-pompiers, qui confirment" qu'il n'y a pas de toxicité aiguë. "Des analyses plus fines ont été réalisées sur les suies. La pluie a fait tomber les suies et a commencé à les nettoyer. Elles comportent un certains nombres d'éléments en résonance avec ce qui a été constaté dans les fumées et ne présentent pas d'inquiétudes. Les mesures seront intégralement publiées" avant midi.

La préfecture de Seine-Maritime fait savoir qu'elle ne bénéficie d'aucune information sur les causes de l'incendie. L'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Rouen doit permettre de déterminer les causes du sinistre. "C'est une enquête qui prendra du temps. L'ensemble du site a été fermé administrativement", a fait savoir Pierre-André Durand.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, sont attendues en fin d'après-midi sur le site de Lubrizol.

"Toutes les écoles seront en mesure de rouvrir leurs portes lundi", a assuré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, cité par Ouest-France . Ces fermetures concernaient 186 écoles, 28 collèges et 20 lycées, compte le ministre. Un accueil des élèves était tout de même possible dans ces établissements. Cela a concerné 5 % des enfants.

La préfecture et le Samu ont dévoilé quelques informations médicales suite à l'incendie de l'usine. Les compteurs du Samu font ainsi état d'une hausse de 50% des appels au 15, du fait de symptômes respiratoires et de maux de tête, qui concernent principalement des enfants et des asthmatiques. Des chiffres à rapprocher de ceux rencontrés lors des périodes où ont été observés un pic de pollution.

La ministre de la Santé et la ministre de la Transition écologique et solidaire ont communiqué depuis Rouen. "La ville est clairement polluée par les suies" a déclaré Agnès Buzyn, qui a comparé les suies à "des galettes de goudron sur les plages". Selon elle, "c'est la même chose, il faut nettoyer ces saletés visuellement très repérables en prenant des précautions, en mettant des gants".

Associations, ONG et syndicats "demandent la vérité sur l'incendie" et appellent à un rassemblement de l'ensemble de la population mardi 1er octobre à 18h devant le Palais de Justice de Rouen. Le but de ce rendez-vous : "partir en manifestation jusqu'à la Préfecture de Rouen qui devra satisfaire nos exigences", explique un communiqué commun, signé par la CGT, la FSU, Greenpeace, Youth for Climate ou encore Alternatiba

La qualité de l'eau du robinet inquiète de nombreux habitants de Rouen et de ses environs au point qu'une rumeur gonfle : l'hôpital lui-même déconseillerait de la boire. Une information démentie par le CHU de Rouen et les autorités. LCI fait le point sur les risques de pollution des réserves d'eau potable, des nappes phréatiques et de la Seine.

Frédéric Henry, le président de Lubrizol, a pour sa part assuré que la direction de l'usine était "extrêmement étonnée" de cet incident. "On n'avait pas imaginé qu’un départ de feu se déclare dans cette zone-là où il n’y a pas d’activité, seulement du stockage. ...) C’est peut-être une erreur, c’est peut-être autre chose, on est nous-même perplexes et les salariés aussi sont perplexes au vu du travail qu’on fait, de l’investissement, de notre culture sécuritaire", a-t-il assuré nos confrères.

Des habitants de la région ont mis en place un groupe sur Facebook baptisé "soutien et hébergement" pour les habitants de Rouen. Il s'agit de permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de poster des propositions d'hébergement pour les personnes qui voudraient fuir la ville. Les individus à la recherche d'un logement temporaire après le drame peuvent eux-aussi sur cette page faire leur demande.

Sur la page de la pétition on peut lire notamment : "Une enquête sur les origines de l'incendie est ouverte. Elle ne suffit pas. Une enquête sur les conséquences sanitaires et environnementales de cette catastrophe doit être menée, et engager le cas échéant la responsabilité de Lubrizol, avec obligation de réparation".

Gérald Le Corre, responsable départemental santé/ Travail CGT Seine-Maritime, a exprimé sa colère ce samedi matin au micro de LCI. « Nous dénonçons le manque de transparence de la préfecture » « On est dans le même phénomène qu’en 2013 avec le Mercaptan, On est dans le même phénomène que Notre-Dame, on nous a caché des informations. On exige la transparence ».

Plusieurs particuliers ont décidé de déposer plainte après le terrible incendie survenu jeudi dernier à l'usine Lubrizol. "J'ai été saisi par trois personnes. Les plaintes vont être envoyées ce samedi au procureur de la République, indique Me Haddad à LCI. Huit personnes m'ont contacté après le sinistre, mais trois ont d'ores et déjà décidé de déposer plainte contre X avec constitution de partie civile pour notamment 'dommages corporels et manquement à l'obligation de sécurité'". "

Pus de 150 pompiers et 60 engins sont actuellement mobilisés pour faire face au sinistre. Un périmètre de 500 mètres autour du site a été évacué, et les quelques habitants de cette zone industrielle sont invités à rester chez eux, a fait savoir le préfet de Seine-Maritime. Plusieurs établissements accueillant du public sont fermés, comme les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et les crèches à Rouen et dans 11 autres communes avoisinantes. La préfecture a demandé de "limiter les déplacements non indispensables", ajoutant que les transports en commun fonctionnent normalement.