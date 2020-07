EN DIRECT - Incendie de la cathédrale de Nantes : ce que l'on sait de l'homme en garde à vue

JEAN CASTEX S'EXPRIME DEVANT LA CATHÉDRALE





Après sa visite à l'intérieur de la cathédrale pour évaluer les dégâts causés par l'incendie, le Premier ministre a déclaré vouloir une reconstruction du monument "le plus rapidement possible et dont l'Etat prendra sa part". Il rend "hommage au dévouement et au très grand professionnalisme des pompiers" présents pour éteindre l'incendie. Jean Castex a aussi tenu à témoigner de son soutien et de " la solidarité de la nation" envers les Nantais et la communauté catholique. Pour l'instant, le Premier ministre ne dispose d’aucun élément précis sur les circonstances de l'incendie.