EN DIRECT - Incendie de Lubrizol : 5000 tonnes ou le double, quelle quantité de produits a brûlé ?

L'APPEL DES ELUS





Plus de cent maires et élus de Rouen et de Seine-Maritime ont interpellé mercredi dans une lettre le Premier ministre. "La catastrophe Lubrizol n’est pas un incident local. C'est une catastrophe technologique, économique et écologique d’ampleur nationale, qui doit être traitée comme telle", écrivent les élus dans ce courrier daté de mercredi.





"Transparence" des informations, mise en place d'un "registre de suivi médical, à court mais aussi à long terme des personnes qui ont inhalé les fumées", "reconnaissance de l'état de catastrophe technologique" et "réparation rapide des dommages causés à l'environnement" : les élus demandent à Édouard Philippe d'engager le gouvernement et l’État "sur quatre point concrets".





Parmi les signataires figurent Yvon Robert, maire socialiste et président de la métropole de Rouen, des conseillers municipaux rouennais, des maires et des élus du conseil départemental de Seine-Maritime, et la sénatrice socialiste Nelly Tocqueville.