EN DIRECT - Incendie de Lubrizol à Rouen : la liste des produits qui ont brûlé publiée par la préfecture

JUSTICE





L'association Respire a déposé lundi soir un référé auprès du tribunal administratif de Rouen "afin de nommer un expert" dans le dossier de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, a-t-on appris mardi auprès de leur avocate Me Corinne Lepage.





"Je ne suis pas complotiste : je ne dis pas que l'Etat ment"a expliqué Me Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. . En revanche, "il me semble que toutes les analyses n'ont pas été faites et qu'il y a des produits dont on ne parle pas et dont il faudrait parler comme les dioxines, l'amiante et les métaux lourds", a-t-elle ajouté.