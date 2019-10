EN DIRECT - Incendie de Lubrizol : Buzyn assure "n'avoir aucun intérêt à cacher quoi que ce soit"

UNE NOUVELLE PÉTITION





Plusieurs habitants de Rouen et de sa région ont lancé ce week-end une pétition en ligne baptisée : "Incendie de Lubrizol : stop à l’enfumage". Plus de 5000 personnes l'avaient déjà signée dimanche matin. Elles veulent notamment savoir dans quelle teneur la ville et son agglomération.





"Nous ne pouvons plus nous laisser empoisonner sans réagir. Si nous laissons cet incident filer sans exiger que les choses changent, alors nous ne serons plus à l’abri que l’histoire se répète, à Lyon, Marseille, Toulouse etc. En tout, ce sont 642 sites SEVESO seuil haut qui existent aujourd’hui en France. L’incendie de Lubrizol n’est qu’un accident parmi les 2 000 autres depuis 13 ans," écrivent ceux qui ont lancé la pétition.





"Le risque industriel est une réalité. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés tandis que l’Etat hypothèque notre santé aux industriels", poursuivent-ils.