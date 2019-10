EN DIRECT - Incendie de Lubrizol : "Notre avenir sent le cancer", plusieurs centaines de personnes rassemblées à Rouen

PRÉJUDICE





L'incendie de l'usine Lubrizol a causé aux agriculteurs un préjudice global estimé "entre 40 et 50 millions" d'euros, a indiqué le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Didier Guillaume, en déplacement à Rouen aux côtés des ministres de la Transition écologique Élisabeth Borne, et de la Santé Agnès Buzyn.





Parlant d'un "drame économique mais c'est aussi un drame humain", le ministre a notamment évoqué quatre millions d'euros de pertes pour les producteurs de lait. "L'urgence de l'urgence c'est le laitier" même si "il faudra que tous les secteurs soient indemnisés le plus vite possible", a affirmé Didier Guillaume lors de la première réunion du "comité pour la transparence et le dialogue". Le ministre a aussi promis qu'il n'y aurait "pas de labels Bio qui sauteront" pour les productions bio touchées par les conséquences du nuage.