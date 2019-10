EN DIRECT - Incendie de Lubrizol : Gérard Larcher confirme la création d'une commission d'enquête parlementaire

REACTION





Sur France Info, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a évoqué la publication des produits contenus sur le site de Lubrizol. Elle assure que le gouvernement a mis une "pression très forte" sur l'industriel pour obtenir les données. "On a cherché les dioxines, on attend encore les résultats. On les aura progressivement d'ici vendredi", ajoute-t-elle encore.





"Dès qu'on a pu, on a rendu publique cette liste. On est sur un site classé, sur lequel il y a un certain nombre de produits. On a des arrêtés qui autorisent ces sites, où on a tous les produits possibles sur le site avec les quantités maximales. Ces arrêtés ne sont plus publics depuis les attentats pour éviter de mettre sur la place publique les produits qui peuvent être contenus dans ces sites. On a mis une pression très forte sur l'industriel pour avoir cette liste."