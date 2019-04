EN DIRECT - Incendie de Notre-Dame : Emmanuel Macron recevra les sapeurs-pompiers à midi

SPECTACLE





Nicolas Talar, fils de Charles Talar, premier producteur de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, a confirmé mercredi à l'AFP un projet de spectacle-événement à Paris réunissant pour la première fois les troupes françaises et étrangères.





"On essaie d'organiser un événement impliquant tous les chanteurs français et étrangers. On les contacte pour voir ce qui est possible, et les réunir à Paris", a déclaré le producteur. Lancée par des fans, une pétition en ce sens sur internet avait recueilli mercredi près de 75.000 signatures.





Depuis 1998, le spectacle de Luc Plamondon et Richard Cocciante a été donné plus de 5.000 fois dans 23 pays, devant près de 14 millions de spectateurs.