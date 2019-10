EN DIRECT - Incendie de Rouen : perquisitions en cours dans les locaux de Lubrizol et Normandie logistique

INDEMNISATION





Elisabeth Borne a assuré mardi que la société Lubrizol "devra indemniser" tous ceux qui ont souffert des conséquences de l'incendie de Rouen. "La responsabilité première est celle de l'industriel. On est sur un principe de pollueur-payeur et l'industriel devra indemniser" tous les riverains et les agriculteurs, a affirmé la ministre sur BFMTV. "On attend (des industriels) qu'ils montrent de la considération et reconnaissent la gêne et l'inquiétude de cet incendie", a-t-elle ajouté en souhaitant que Lubrizol se montre "exemplaire dans l'indemnisation sans attendre les décisions de justice". "Dans le principe, ils auront à prendre en charge tous les dégâts causés par cet incendie (...) y compris les préjudices pour les agriculteurs", a-t-elle insisté.





Vendredi, la société Lubrizol s'était engagée à participer à la réparation des conséquences de l'incendie.