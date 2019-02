TEMOIGNAGE

Thomas, un des habitants de la rue Erlanger, est l'invité de LCI : "Je réalise ce qu'il s'est passé. On pense aux pompiers qui sont intervenus, ceux qui se sont blessés. J'habitais au 5e étage, je ne sais pas ce qu'il reste de l'appartement. On a passé du temps entre les flammes en attendant les pompiers. Je ne dormais pas : j'ai entendu une alarme, des cris. Je me suis habillé, j'ai vu une fumée épaisse, noire, et j'ai décidé de rejoindre les voisins."