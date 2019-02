Un immeuble de huit étages a pris feu dans la nuit du 4 au 5 février vers 1h du matin, non loin de la porte d'Auteuil, à Paris. Au moins huit personnes personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées, dont six pompiers. Selon les premiers éléments, il s'agit d'un incendie criminel. Une habitante de l'immeuble a été interpellée dans la nuit.