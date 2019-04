EN DIRECT - Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20 heures

TRAVAUX





La fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques a estimé qu’il faudra entre dix et quinze ans de travaux pour restaurer Notre-Dame de Paris. Lors d’une conférence de presse, Frédéric Létoffé a jugé "irréalistes" les propos de Jack Lang, ancien ministre de la Culture, qui a estimé plus tôt mardi qu'il fallait se donner un "délai court" et qu'il était possible de reconstruire en trois ans la cathédrale.





"Avant de restaurer, il va falloir mettre en sécurité le site et ça va demander énormément de travail", a souligné M. Létoffé, qui note cependant que "l'élan mondial que l'on a et l'argent qui arrive aidera à raccourcir le délai.