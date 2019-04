EN DIRECT - Notre-Dame : Emmanuel Macron veut reconstruire la cathédrale "d'ici cinq années"

RISQUE





Comme dit plus tôt dans la journée par Christophe Castaner, tous les risques pour Notre-Dame ne sont pas encore écartés. Le ministre de la Culture Franck Riester l’a confirmé, exprimant sa préoccupation pour deux pignons encore non complètement stabilisés, dans une interview mardi soir sur la radio RTL.





"Le pignon du transept nord, là où il y a de grandes rosaces, risque de s'effondrer sur la rue du cloître. C'est pour cela qu'il y a cinq immeubles qui sont évacués. C'est toujours une situation périlleuse", a-t-il d'abord noté. "Et il y a une deuxième partie, qui est sur la tour sud, à l'intérieur, qui a été très attaquée par le feu et qui risque, en s'effondrant, d'entraîner le pignon central triangulaire qui est entre les deux tours et que l'on voit quand on regarde la façade de Notre-Dame", a-t-il poursuivi.