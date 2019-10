EN DIRECT - L'homme confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès relâché par la police écossaise

EXPLICATIONS





Fabrice Cotelle, chef d'État-Major de la police technique et scientifique, vient de répondre aux questions de LCI concernant l'identification d'un suspect : "Dans ce cas, tout s’est passé très normalement. Une fois qu’on a l’information, on se déplace et se met en place un protocole pour une identification formelle. Sur les empreintes digitales spécifiquement, on un protocole général et international, avec 12 points caractéristiques qui doivent correspondre. mais même sans les avoir, on peut donner une orientation d’enquête, ce qui s’est peut-être passé hier soir. Là, le problème, c’est que l’information est sortie très vite, avant qu’un teste ADN ne puisse l’identifier formellement. Il y a d’ailleurs d’autres techniques, comme les enquêtes de voisinage, la vérification des caractéristiques biologiques comme la taille, qui font aussi partie de ce processus d’identification. On coopère tous les jours avec les équipes des autres pays, via des échanges de données. Notre métier, c’est de comparer des traces et des indices. Ils ne sont pas toujours suffisants, mais ils sont quand même indispensables."