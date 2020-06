La mort d'Adama Traoré n'est "pas comparable" avec celle de George Floyd, selon le gouvernement

POLITIQUE





La droite a condamné ce mercredi le rassemblement interdit organisé la veille à Paris à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré. "C'est inadmissible parce que je vous rappelle qu'on est toujours sous le coup de l'état d'urgence sanitaire et que normalement les rassemblements de plus dix personnes sont interdits", s'est indigné le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau sur Cnews. "Ce qui est aussi inacceptable, c'est que certains du comité de soutien à la mémoire d'Adama Traoré veulent établir un lien entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui, soi-disant, se serait passé, il y a quatre ans, ici en France", a-t-il ajouté à propos des accusations de violences policières.





"Une telle manifestation, en plein état d'urgence, c'est bafouer la loi", a aussi dénoncé le président LR du Sénat Gérard Larcher sur RTL. "On ne va pas rentrer dans un cycle de violences alors que la France achève une crise sanitaire avec plus de 28.000 morts et rentre dans une crise économique et sociale", s'est-il ainsi inquiété. "Dans un État de droit, la justice est rendue par les juges, ni par les réseaux sociaux, ni par la rue", a-t-il ajouté, estimant que "ce qui se passe aux États-Unis est d'une autre nature".