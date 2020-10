EN DIRECT - Lutte contre l'islamisme : l'hommage de l'Assemblée nationale à Samuel Paty

JUSTICE





"Eric Dupont-Moretti, c'est Taubira en pire. C'est le symbole du laxisme judiciaire en France, souligne Jordan Bardella ce matin sur LCI. Il n'est pas là pour défendre la loi, mais pour la faire appliquer. Il doit se mettre au travail."

"Il dit que la sécurité et l'ensauvagement en France est un fantasme. Or, la sécurité est une préoccupation majeure, rétorque-t-il. Les islamistes usent d'actes toujours plus barbares. Aujourd'hui, on peut sortir dans la rue et se prendre un coup de couteau. (...) Nous, nous sommes favorable à un tour de vis en matière pénale", dit-il.