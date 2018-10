EN DIRECT - Mis en examen et incarcéré pour son évasion, Redoine Faïd "reste combatif" selon son avocat

DÉFENSE





L'avocat de Redoine Faïd, Me Raphaël Chiche, indique ce jeudi à l'AFP que son client est "conscient de sa situation" et "reste combatif". Il confirme son incarcération au quartier d'isolement" de Vendin-le-Vieil. "Une fois l'apaisement venu, il sera nécessaire de reposer le débat des longues peines et des mouroirs faisant fonction de prisons", a-t-il ajouté.