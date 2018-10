EN DIRECT - Mis en examen pour son évasion, Redoine Faïd retourne en prison

"DÉTONATEURS PRÊTS A L'EMPLOI"





François Molins a confirmé les informations dévoilées dans la presse cet été. Fin juillet, Redoine Faïd avait été repéré à Sarcelles. "Le chauffeur et un autre individu sont parvenus à prendre la fuite (...) le véhicule a été retrouvé dans un centre commercial de Sarcelles", a expliqué le procureur. A l'intérieur, ont été découverts "six pains d’explosif, 18 détonateurs, des détonateurs prêts à l’emploi, une perceuse, un kit de vie (produits d’hygiène, vêtements, duvets...)", a-t-il détaillé. "Les deux fuyards étaient identifiés comme Redoine Faïd et son frère Rachid".