Mort de Steve Maia Caniço : "Il ne peut être établi de lien entre l’intervention de police et la disparition" du jeune homme, déclare Edouard Philippe

Le verdict faisait peu de doute, des éléments d’identification retrouvés sur le cadavre – notamment une chaussure et des chaînes en or autour du cou selon nos informations – correspondant au signalement de Steve Maia Caniço au moment de sa disparition. L’autopsie pratiquée mardi matin le confirme : le corps en état de décomposition extrême repéré lundi par un bateau Navibus dans la Loire, non loin du quai Wilson où le jeune animateur périscolaire de 24 ans avait été vu la dernière fois dans la nuit du 21 au 22 juin, est bien le sien, a-t-on appris de source proche du dossier. Une information judiciaire pour "homicide involontaire" a par ailleurs été ouverte, a annoncé le procureur de la République dans un communiqué.





Reste à présent à éclaircir les circonstances de sa mort. La disparition de Steve avait coïncidé avec une intervention controversée des forces de l'ordre lors de la Fête de la musique. Cette nuit-là, des échauffourées avaient en effet éclaté vers 4h30 entre des participants à un concert techno et les policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet sur la Loire. Plusieurs personnes avaient alors chuté dans le fleuve. Alors que la police affirme n'avoir mené "aucune charge", cinq procédures sont en cours pour faire la lumière sur le déroulé des faits, dont une enquête administrative conduite par l'IGPN, la police des polices. Le rapport de l'IGPN devait être dévoilé par Edouard Philippe, mardi à 16 heures.