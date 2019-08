EN DIRECT - Mort de Steve Maia Caniço : un rassemblement prévu devant les locaux de l'IGPN demain

RÉACTION





Jean-Luc Mélenchon s'en est pris ce mercredi à ce qu'il qualifie de "régime macroniste", se disant convaincu qu'"il n'y aura pas de justice rendue" après le décès de Steve Maia Caniço. "Braves gens, tenez-le-vous pour dit. Il n'y aura pas de justice rendue. Ils sont tous là pour ça", écrit le chef de file de la France Insoumise sur sa page Facebook en dénonçant "un pouvoir qui ne contrôle plus la police parce qu'il l'a sollicitée pour des tâches dont il ne veut pas assumer la responsabilité politique".





"Je lis qu'on ne 'saurait établir de coïncidence' entre la disproportion de la charge de police et la mort de Steve (...). Ces mots à eux seuls disent où est rendue la parole officielle dans notre pays. Les Castaner et Belloubet, les bras ballants, toujours prêts à justifier n'importe quoi, débitent leurs grosses ficelles pour gagner du temps et miser sur les dilutions de l'été", critique le député de Marseille. "Tel est devenu ce régime Macroniste qui a ouvert le cycle des violences et de la politisation de la police et de la justice et ne sait plus reprendre une responsabilité dont il a tant voulu se dédouaner", accuse-t-il encore. "Est-ce encore un État de droit que la macronie ?", demande-t-il en conclusion.