EN DIRECT - Notre-Dame de Paris : les 200.000 abeilles de la cathédrale "sont en vie"

REACTION





"J'ai été absolument bouleversé par ce qui est arrivé le 15 au soir à Notre-Dame de Paris" : l'arrière-arrière-petit-fils de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc a réagi à l'incendie ce jeudi pour l'AFP. "Comme beaucoup de gens, je pensais que c'était un monument indestructible, éternel, qui avait traversé guerres et révolutions sans grand dommage", ajoute-t-il. "Le lendemain, j'ai un petit-fils qui m'a envoyé un sms en me disant 'on a beaucoup pensé à toi... mais elle a tenu!'. Et c'est vrai que la cathédrale a tenu, c'est quand même un énorme soulagement".





S'il a salué la décision de lancer un "concours international d'architecture" pour déterminer s'il fallait reconstruire la flèche de la cathédrale, et, si oui, comment (à l'identique ou adaptée aux techniques de notre époque), M. Henriquet dit ne pas concevoir la cathédrale sans sa flèche. "Quand vous regardez la cathédrale de face, ses deux tours sont assez lourdes; et quand vous la regardez sur le côté et à l'arrière il y a quelque chose de beaucoup plus élancé, et cette flèche contribue à alléger et à élancer le bâtiment", note-t-il. Elle est "partie intégrante" de la cathédrale.