BILAN RECTIFICATIF





Contrairement à ce qui avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur dans un premier temps, un nouveau bilan relayé par le Parquet de Paris ne mentionne plus de victimes civiles. Deux personnes, et non quatre, seraient à cette heure décédées. Il s'agit de sapeurs-pompiers. Dix personnes se trouvaient toujours en état d'urgence absolue, tandis que 37 étaient en état d'urgence relative.