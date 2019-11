EN DIRECT - Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : trois des cinq blessés sont sortis de l'hôpital

"JE VEUX RASSURER"





Emanuelle Wargon a voulu "rassurer de l'importance" de ce sujet pour le gouvernement. La Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et des Transports a ainsi souligné que les "crédits" pour l'entretien du pont ne cessaient d'être augmentés. "C'était à peu près 70 millions d’euros par an, jusqu’à présent. On passe à 80 millions en 2020, et on va atteindre 129 à la fin de la loi sur les Mobilités.





"Oui, il y a assez d’argent sur la table pour les ponts nationaux", a-t-elle insisté sur LCI.