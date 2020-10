EN DIRECT - "L'obscurantisme ne gagnera pas" : l'hommage d'Emmanuel Macron au professeur décapité

DECLARATION D'EMMANUEL MACRON





"Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé", a déclaré Emmanuel Macron devant le collège du Bois d'Aulne ce vendredi soir.





Après avoir adressé une pensée aux proches de la victime, ainsi qu'à ses collègues, il a tenu à saluer la proviseure de l'établissement "qui a tenu à toutes les pressions, a exercé son métier, fait son devoir avec un dévouement remarquable" ces dernières semaines.





Il s'est également adressé à tous les enseignants de France pour leur dire "que la Nation sera à leurs côtés aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres". Le président a souligné que la bataille de la République était bien celle de "faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou ne croient pas, quelle que soit leur religion, des citoyens libres". "Cette bataille c'est la nôtre, et elle est existentielle."





Emmanuel Macron a ensuite souligné le "courage exceptionnel" de l'ensemble des forces de l'ordre.





Enfin, il appelé d'une voix déterminée, empreinte de colère, à l'unité des Français et martelé que "tous et toutes, nous ferons bloc... Ils ne passeront pas". "L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas."