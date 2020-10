EN DIRECT - Hommages et rassemblements dans toute la France pour "Monsieur Paty"

UN TRIPLE SYMBOLE





Au micro d'Amelie Carrouer sur LCI, Manuel Valls s'est dit "effrayé et bouleversé". Il estime que cette attaque est triplement symbolique : "on s’est attaqué à un enseignant qui transmet les connaissances, les valeurs. Il est là pour émanciper chaque élève de sa classe et prôner la liberté. Le symbole de l’attaque contre l’école, l’école de la République. Et puis la décapitation est un symbole d’une violence inouïe".