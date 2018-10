Redoine Faïd a entamé une grève de la faim

Au total, 9 autres personnes - famille ou entourage du braqueur - ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'évasion et la cavale de Faid. Son frère Rachid et deux de ses neveux,ont été arrêtés le jour même tandis que trois autres de ses proches étaient également placés en garde à vue en région parisienne. Ce lundi, 3 autres personnes - 2 proches et un membre de sa famille - ont également été interpellés.